Norwegian ha confirmado que ha recibido la demanda, aunque asegura que le resulta "difícil de entender".

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El delantero noruego Erling Braut Haaland ha demandado a la aerolínea Norwegian Air Shuttle por utilizar presuntamente su imagen sin autorización, una acción judicial que la compañía considera difícil de entender y "lamentable", según han confirmado ambas partes este jueves, y desveló el diario Verdens Gang (VG).

"El caso se refiere al uso ilícito por parte de Norwegian de elementos distintivos de Haaland en su promoción de billetes de avión durante el Mundial de fútbol", ha explicado el abogado de la estrella del fútbol noruego, Thomas Hagen.

Norwegian retiró de sus redes sociales un montaje en el que aparecía uno de sus aviones con una coleta en la parte superior, en alusión al característico peinado de Haaland, antes de que el futbolista se cortara el pelo recientemente. "Nunca habíamos parecido tan noruegos", decía el mensaje que acompañaba a la imagen.

Norwegian ha confirmado que ha recibido la demanda, aunque asegura que le resulta "difícil de entender". "Como casi toda Noruega, este verano animamos a la selección nacional con algunas publicaciones espontáneas inspiradas en las tendencias de las redes sociales", ha señalado una portavoz de la compañía, Catharina Solli.

Según VG, la primera vista del caso está prevista para el próximo 9 de octubre en un tribunal de Oslo.