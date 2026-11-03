Muere el futbolista Jesús de Miguel tras sufrir una parada en el brutal choque contra el portero del Andorra

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TenerifeEl futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel ha fallecido tras sufrir una parada en el brutal choque contra el portero del Andorra. Ha sido el CD Tenerife el equipo que ha confirmado la noticia a través de un comunicado.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos", apunta el comunicado del club de fútbol tinerfeño.

El brutal choque contra el portero del Andorra

El futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel ha estado ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras sufrir una parada cardiorrespiratoria provocada por un fuerte golpe en el tiempo de descuento del encuentro frente al FC Andorra, el cual ha tenido que ser suspendido con empate a dos en el marcador.

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Las primeras noticias del club confirmaban el empeoramiento neurológico durante la madrugada en la UCI. El deportista sufrió un brutal impacto del contra el portero rival. Jesús de Miguel tuvo que ser reanimado en el campo tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Este fallo cardíaco solo ocurre cuando el impacto es recibido directamente en el tórax, cerca del corazón.

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Trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife

"El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad. Los servicios médicos se encuentran en dicho hospital e informarán cuando tengan novedades", anunciaba el club tinerfeño en un comunicado.

El grave incidente ha ocurrido en los minutos finales de la prolongación, cuando el delantero ha recibido un impacto por un rodillazo del guardameta visitante Jesús Owono --expulsado con roja directa-- que le ha provocado la pérdida de conocimiento y convulsiones sobre el terreno de juego, requiriendo la práctica inmediata de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de las asistencias sanitarias presentes en el estadio.

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El deportista lograba recuperar el pulso y la respiración autónoma antes de ser introducido en la ambulancia con soporte vital para su traslado al centro hospitalario.

Finalmente y tras varias horas ingresado en la UCI, el futbolista ha fallecido.

A consecuencia de la emergencia médica, el partido ha sido suspendido cuando restaban algo más de dos minutos de tiempo añadido y con el resultado en tablas (2-2), de modo que el Comité de Competición será el encargado de determinar si el duelo se reanuda o se da por concluido.