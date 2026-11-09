Raúl González Blanco, nuevo entrenador del Real Oviedo tras la destitución de Julián Calero

Antonio Rodríguez Europa Press 09 NOV 2026 - 15:19h.

Raúl González, leyenda del Real Madrid, dirigirá al equipo asturiano con el objetivo de conseguir el ascenso

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Raúl González Blanco será el nuevo entrenador del Real Oviedo. La mítica leyenda del Real Madrid y exentrenador del Castilla afronta uno de sus retos más importantes en los banquillos, dirigirá al club asturiano con el sueño de devolver al equipo a Primera División, donde jugó la temporada pasada.

Todo se ha acelerado en el momento en el que el Real Oviedo anunció la destitución de Julián Calero y su cuerpo técnico al frente del primer equipo. Un adiós que se ha producido tras la última victoria del equipo frente al Cádiz por 1-2 y con el equipo asturiano a un solo punto de las plazas de 'play-off' de ascenso en LaLiga Hypermotion.

"El Real Oviedo ha tomado la decisión de resolver el contrato de Julián Calero como entrenador del primer equipo. El técnico oviedista, con contrato hasta el 30 de junio 2027, deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona", ha anunciado el club.

La llegada de Raúl González Blanco a Oviedo

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El Real Oviedo ha alcanzado este lunes un acuerdo con el preparador madrileño Raúl González Blanco para tomar las riendas del primer equipo azulón hasta junio de 2028.

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"El Real Oviedo ha alcanzado un acuerdo para la contratación de Raúl González Blanco como nuevo entrenador del primer equipo hasta junio de 2028", ha anunciado la entidad en un comunicado oficial en el que ha confirmado que el exjugador internacional, de 49 años, dirigirá ya su primer encuentro este próximo sábado ante el Girona FC en el Estadio Carlos Tartiere.

Raúl González llega al club carbayón tras una extensa trayectoria de seis temporadas al frente del RM Castilla y de haberse proclamado campeón de la Liga de Campeones Juvenil en 2020 con el equipo sub-19 madridista, iniciando así su primera experiencia en el fútbol profesional senior tras colgar las botas en 2015 tras más de quince años de trayectoria en el Real Madrid y posteriores etapas en el Schalke 04, Al-Sadd y New York Cosmos.