Shurochkina ha sufrido quemaduras graves en la cabeza, el cuello, el pecho, el abdomen, los brazos y las manos

El accidente ocurrió el pasado domingo, cuando a la deportista de 31 años, se le incendió la ropa cuando rellenaba una chimenea de bioetanol

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La campeona olímpica de natación sincronizada María Shurochkina se encuentra hospitalizada en estado grave tras sufrir quemaduras en aproximadamente el 32% de su cuerpo durante un incendio en su apartamento de Moscú.

El accidente ocurrió el pasado domingo, cuando la deportista de 31 años, intentaba rellenar una chimenea de bioetanol; las llamas saltaron a la ropa y terminaron incendiando su apartamento, en una planta 17 en la capital rusa, donde reside.

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Shurochkina, doble campeona olímpica, ha sufrido quemaduras graves en la cabeza, el cuello, el pecho, el abdomen, los brazos y las manos. Se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Instituto Sklifosovsky de Investigación de Medicina de Emergencia de Moscú, adonde fue trasladada de urgencia.

Los médicos vigilan de cerca las posibles complicaciones graves como shock por quemaduras, deshidratación, infecciones y necrosis de los tejidos.

La exnadadora se retiró de la alta competición hace cuatro años y desde entonces ha desarrollado una carrera en el mundo del espectáculo, participando en producciones teatrales y dedicándose a la danza. En 2017, abrió una escuela de danza en Moscú.

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Shurochkina, bicampeona olímpica y once veces campeona mundial

Shurochkina es bicampeona olímpica en Río 2016 y Tokio 2020 en natación sincronizada por equipos y ha sido 11 veces campeona del mundo de este deporte.

La Federación Rusa de Deportes Acuáticos confirmó el estado de Shurochkina y aseguró que se mantiene en contacto tanto con el hospital como con la familia de la deportista.

"Le deseamos a María mucha fuerza y una pronta recuperación", señaló la federación en un comunicado. "La Federación seguirá pendiente de la situación y brindará toda la ayuda que sea necesaria".