España expulsa del mercado laboral a los mayores de 50 años: lo tienen peor que los jóvenes

En 2023, las personas de edad avanzada (50 años o más) son las más numerosas entre los parados registrados y superan a los jóvenes entre los de la EPA. Es decir, los jóvenes lo tienen negro, pero los mayores de 50 no tienen futuro directamente. Y la reforma laboral no les ayuda, pese a los incentivos a su contratación.

Fedea señala en su informe que más de la mitad de los parados de 50 o más años dejaron de trabajar por haber finalizado un contrato temporal o por ser fijos discontinuos en periodo de inactividad. No es de extrañar que en la encuesta de Randstad , los mayores de 50 años suspenden la última reforma laboral. Así, más de la mitad (56%) cree que no ayuda a consolidar trabajos indefinidos, ni a encontrar un trabajo estable (50%), además de considerar que está desprotegiendo al trabajador (55%).

No es el único informe que pone el dedo en la llaga del edadismo en el trabajo, que no solo es un problema español. Según un estudio de la American Association of Retired Persons (AARP), más del 53% de las personas mayores que buscan trabajo no consiguen avanzar en los procesos de reclutamiento y selección de personal.