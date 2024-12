Cómo detectar estafas en línea: señales para proteger tu información personal

En la era digital, proteger nuestra información personal es una preocupación más importante que nunca. Las estafas en línea han aumentado considerablemente, y los ciberdelincuentes no dudan en utilizar las más diversas tácticas para tratar de engañar a las personas y conseguir sus datos más sensibles, como números de tarjetas de crédito, contraseñas o información bancaria . Conocer las señales que les delatan y estar alerta ante este tipo de estafas puede ayudarnos a evitar caer en la trampa.

Las estafas más comunes en línea incluyen phishing, vishing y smishing. Estas técnicas, que consisten en el uso fraudulento de correos electrónicos, llamadas telefónicas o mensajes de texto, han sido pensadas para engañar a los usuarios y obtener información sensible. En el phishing, por ejemplo, los estafadores se hacen pasar por entidades legítimas, como bancos o plataformas de servicios, solicitando que la víctima siga enlaces o proporcione información personal. A menudo, estos mensajes contienen un sentido de urgencia o amenazan con consecuencias si no se actúa de inmediato, como puede ser el caso del cobro de cargos extra, pérdida de ingresos, etc.