Los productos que más se roban en los supermercados: vinos, licores e incluso alimentos húmedos para animales

Los hurtos en supermercados se producen principalmente en las cajas de autocobro

Un asesor financiero desmonta los trucos para ahorrar en el supermercado: “Un envase grande, un formato ahorro o un 3x2 no tienen necesariamente que ser la alternativa más barata”

Compartir







Los hurtos de alimentos y otros productos en supermercados suponen pérdidas de 2.932 millones de euros cada año en España. Entre los productos que más se roban destacan los vinos y licores seguidos de embutidos y chocolates.

Los sistemas de autopago cada vez más populares en los supermercados han incrementado el número de hurtos en los supermercados. Para evitar pérdidas por este motivo, los dueños de los negocios han aumentado la seguridad de sus tiendas incrementando el uso de alarmas y cerrando bajo llave productos que más se roban.

Francisco José Marquez, que se encarga del supermercado 'La Cesta Don Market' ha tenido que tomar algunas medidas de seguridad para evitar hurtos de licores o productos de droguería: "Los productos de droguería más chiquititos como champús chiquititos están metidos bajo llave. Lo demás, lo que veamos que es más goloso, está todo con alarmas puestas".

Los artículos de droguería junto a embutidos loncheados, ibéricos, licores, vinos, chocolates y aceites son los más hurtados en supermercados. En cuanto a productos de electrónica, son los auriculares los más hurtados. En bricolaje son los taladros y los alimentos húmedos en productos para mascotas.

PUEDE INTERESARTE Un ciberataque afecta al menos a 60 de supermercados europeos y provoca fallos en sus congeladores

Cada vez más productos con alarma

"Se lo meten por debajo del pantalón, incluso en los calcetines", detalla Francisco José Marquez sobre los métodos más comunes que utilizan quienes cometen estos actos en supermercados. Una práctica que supone cada año pérdidas multimillonarias en los comercios españoles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sin embargo, dónde más se cometen los hurtos es en las cajas de autopago. Un arma de doble filo que que permite agilizar el cobro en los negocios, pero que también incrementa el número de hurtos. Ante esta situación, los dueños se ven obligados a protegerse aumentando el número de cámaras de videovigilancia y sistemas antihurto que cada vez son más avanzados.

Estas pérdidas por robos en supermercados se suman a las recientes pérdidas millonarias que han sufrido supermercados en Bélgica, Luxemburgo, Suecia y Estonia tras un ciberataque que consiste en subir la temperatura de congeladores y cámaras frigoríficas echando a perder miles de alimentos. Este ciberataque se ha producido apenas tres semanas después de que se produjese un ciberataque similar en supermercados de Francia.