La aerolínea cerrará sus mostradores 60 minutos antes de la salida programada del vuelo, en lugar de los 40 minutos actuales

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, niega que tengan falta de aviones y atribuye los recortes en España a los costes aeroportuarios

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Ryanair implementa desde este martes un importante cambio que afecta a la forma de facturación del equipaje y del tiempo que dispondrán los viajeros para esta operación. La aerolínea de bajo coste ya había avisado el pasado mes de abril de esta modificación que afectará a todos los aeropuertos donde opere.

Los mostradores de facturación de equipaje en los aeropuertos en los que opera Ryanair cerrarán 60 minutos antes de la salida programada del vuelo, en lugar de los 40 minutos actuales. La compañía aérea había asegurado que de esta forma "los pasajeros que utilicen este servicio deberán asegurarse de haber facturado su equipaje al menos 60 minutos antes de la salida de su vuelo".

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Para Ryanair, esta medida "permitirá al 20 % de los pasajeros de Ryanair que facturan equipaje, disponer de más tiempo para pasar los controles de seguridad y los controles de pasaportes del aeropuerto", además de llegar a la puerta de embarque antes de que este comience, especialmente durante los periodos de mayor afluencia de viajeros".

"También ayudará a reducir los pocos casos de pasajeros que pierden sus vuelos debido a las demoras en los controles de seguridad o de pasaportes", según han explicado Dara Brady, director de Marketing y Comunicación de Ryanair.

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Ryanair aclara que el 80% de sus clientes que no facturan equipaje no se verá afectado por esta variación de 20 minutos. Podrán seguir facturando online antes de desplazarse al aeropuerto y dirigirse directamente a los controles de seguridad para después acudir a su puerta de embarque.

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El 80% de los pasajeros de Ryanair no facturan equipaje

Ryanair ingresó un total de 1.711,3 millones de euros en España durante su primer semestre fiscal del año 2027, finalizado en septiembre, un descenso del 2,5% frente al mismo periodo del ejercicio previo, en un contexto marcado por la reducción de plazas en aeropuertos regionales y el aumento del precio de los combustibles por la guerra en Irán.

Estos datos coinciden con el aviso lanzado por el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, que advirtió hace apenas un mes, que los viajeros de toda Europ sufrirán el mayor incremento de las tarifas aéreas "de la historia" en 2027.