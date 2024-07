Primera ola de calor del verano: ¿Por qué los termómetros de la calle marcan temperaturas tan extremas?

No obstante, desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) han lanzado un aviso respecto a estos sensores; las mediciones que registran no corresponden con la realidad. "¿Nunca te has preguntado por qué vemos en los termómetros de la calle temperaturas extremas mayores que las difundidas por AEMET?", señalaban estos días desde el organismo en redes sociales.