La influencer que retó al huracán Milton terminó huyendo de una zona en alerta roja: "Se me fue de las manos..."

En cuanto a lo que ocurrió, la influencer explica qué pasó: "Me agarró por sorpresa, me levanté por la mañana en plena tormenta. Después, a la tarde, me fui a un pueblecito y me resguardé, donde me recibieron unas personas hermosas". Por último, tras el aluvión de críticas que recibió en redes, sentencia: "Soy consciente de lo fuerte que puede ser un huracán, viví muchos años en Miami, cuando me levanté, vi esta tormenta, me informé y vi que simplemente era el coletazo...".