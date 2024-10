Mensaje de la Aemet a la ciudadanía: "La DANA sigue sobre España. No te confíes"

No tengas sensación de falsa seguridad en zonas del litoral donde no llueve, asegura la Aemet

Además, ha aclarado que muchas de las víctimas de la provincia de Valencia se han producido en zonas donde no llovía, ya que eran arrastrados por la riada: "La crecida de un barranco se produce muy rápida". A ello, ha añadido que la seguridad no reside en zonas donde no cae agua: "No tengas sensación de falsa seguridad en zonas del litoral donde no llueve"