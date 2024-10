Elecciones en EEUU: Obama rapea 'Lose Yourself' de Eminem para mostrar su apoyo a Kamala Harris

En un mitin de campaña en Detroit, el expresidente Barack Obama ha sorprendido a todos los asistentes al atreverse a rapear la letra de la icónica canción 'Lose Yourself'. Esto lo hizo tras ser presentado por Eminem en el evento organizado por el partido demócrata en el estado de Michigan. Así pues, Obama se subió al escenario mientras admitía una sensación inusual, “he hecho muchos mítines, así que generalmente no me pongo nervioso”, pero me siento "un poco raro siguiendo a Eminem”.