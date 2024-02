El resultado supone un golpe para Sumar, que no logra sus mínimas expectativas de conseguir dos escaños (en Pontevedra y Coruña) para ser claves en la gobernabilidad si el PP perdía la mayoría absoluta. Por tanto, ni corrige la descomposición electoral que ya sufrió en 2020 la izquierda alternativa estatal (que entonces también contaba con una parte del nacionalismo) ni saca rédito de su presencia en el Gobierno nacional.

El pésimo dato también empaña el liderazgo de la vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz , quien, pese a ser un referente político en Galicia (su comunidad natal) e implicarse en la campaña de Sumar, no ha podido corregir la concentración de voto progresista en el BNG.

La candidata de Sumar Galicia a la Presidencia de la Xunta, Marta Lois , ha reconocido que "no es una noche fácil" y ha calificado de "malos, sin paliativos", los resultados del partido. También ha agregado que la formación "no fue capaz en este poco tiempo" desde su constitución, a finales del año pasado, hasta la cita con las urnas de "lograr los objetivos" que se habían marcado.

De esta forma, Sumar pierde bastante respaldo en relación a los últimos comicios generales, cita en la que logró un total de 178.691 votos, el 11,1% de los conseguidos en esta región, que le valieron dos escaños por las circunscripciones de Pontevedra y A Coruña. Así, no ha logrado emular el apoyo electoral del 23 de julio , al que apeló insistentemente durante la campaña.

Así, Sumar no ha logrado revertir el hundimiento de Galicia en Común-EU-Anova (la marca que auspició Podemos junto a Izquierda Unida y Anova, formación de carácter soberanista que milita Xosé Manuel Beiras y que en estos comicios brindó apoyo al BNG) cuando se quedó fuera del Parlamento gallego al cosechar solo el 3,9% del voto (51.223 votos), Cámara en la que este espacio llegó a ser segunda fuerza política con la marca En Marea, que se descompuso por disputas internas.

Ahora, en estas elecciones gallegas, los morados han sido incluso superados en votos por el PACMA , aunque en el partido eran conscientes de que era muy difícil obtener representación en Galicia ante la pujanza electoral del BNG. No obstante, evidencia su debilidad territorial al quedarse como formación residual en la izquierda tras romper con Sumar.

La candidata de Podemos a la Presidencia de la Xunta, Isabel Faraldo, ha asegurado este domingo, tras no lograr representación en el Parlamento regional, que "sin un Podemos fuerte no hay cambio" y ha anticipado que "hoy no acaba nada, hoy empieza todo".