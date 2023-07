Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, un debate bronco con Bildu, ERC y Vox como protagonistas

"¿Si las gano yo, la va a facilitar usted? Mire, señor Sánchez, yo lo dejo aquí", ha señalado, ofreciendo ese documento al candidato socialista. El presidente de los 'populares' ha insistido en hacer ese pacto antes de las generales del 23 de julio, de forma que si pierde Pedro Sánchez no opte a la Presidencia del Gobierno. "Pues hable con Vara", ha replicado Sánchez, que ha sacado además el nombre de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quién en sus primeras elecciones se hizo con la Presidencia a pesar de no ser el PP la fuerza ganadora gracias al pacto con Cs. Feijóo ha afirmado que el "sanchismo es soberbia" y "no dejar hablar". "Sí, con Bildu y con Esquerra no. Conmigo sí. Mire, le hago una propuesta, hagamos este pacto", ha reiterado el jefe de la oposición.