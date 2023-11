El debate de investidura de Pedro Sánchez será los días 15 y 16 de noviembre

“Después de hablar estos últimos días con el candidato que su majestad el rey nominó para ser candidato a la Presidencia del Gobierno de España, el señor don Pedro Sánchez Castejón, y habiéndome transmitido que ya ha hecho toda la ronda de negociaciones con los diferentes grupos políticos de este Parlamento, ya está en condiciones de poder ir al debate de investidura. Por tanto he decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves, los días 15 y 16 de noviembre”, ha anunciado Armengol.

“Así mismo, he informado ya de esta decisión a todos los grupos parlamentarios, y también de la convocatoria que mañana realizaremos de la junta de portavoces, precisamente para explicarles el desarrollo de este debate tal y como hicimos en el pasado debate de investidura”, ha finalizado Armengol, dando a continuación paso a la ronda de preguntas de los periodistas.

El debate de investidura llega en medio de un clima de creciente tensión política y social , con multitudinarias protestas en las calles que no dejan de reproducirse en distintos puntos de España, siendo Ferraz, sede del Partido Socialista, uno de los epicentros.

“Evidentemente yo soy una persona que siempre he defendido y defenderé siempre todas las manifestaciones y ese espacio sin duda para que las ciudadanas y ciudadanos puedan expresar sus opiniones, sean cuales sean esas opiniones", ha dicho, para a continuación realizar una reflexión: "Sí que quiero valorar dos cuestiones que me parecen relevantes respecto a lo que estamos viviendo durante estos últimos días. La primera es que yo soy una persona que creo mucho en el diálogo, en el consenso, en intentar unir a los españoles y españolas en ese diálogo y ese consenso. Por tanto, me parece que algunas declaraciones que hemos oído estos días, incluso de diferentes líderes políticos, más que unir separan, y más que instar a la concordia instan a la crispación y a la división, y creo que eso tampoco es bueno. Es una reflexión personal que quiero transmitir, porque creo que es importante, en el momento en que vivimos, apreciar como nunca la democracia, los valores, las instituciones y el diálogo como forma de entendernos. Evidentemente, desde la discrepancia ideológica que existe y tiene que existir en una democracia madura como la nuestra, ha dicho.