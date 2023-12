Fue el pasado jueves cuando Isabel Díaz Ayuso presentó este videoclip . Un spot musical de 1:17 minutos de duración que, bajo el lema 'Siéntete libre, siente Madrid', pretendía felicitar la Navidad a los madrileños y animar a quienes no lo son a que la celebren allí. En él, después de que la cámara recorra municipios como San Lorenzo de El Escorial, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Leganés o Torrejón de Ardoz, una niña pasea por los espacios más emblemáticos del centro de la capital mientras canta un villancico cuya música está compuesta por Álvaro Urquijo, de Los Secretos .

Sin embargo, es a partir del segundo 13 cuando empiezan a aparecer elementos que han sido fuente de crítica para miles de usuarios de las redes sociales. El primero, que la protagonista del anuncio (se llama Lucía Torres, es cantante de musicales y participó en 'Got Talent' ) luzca prendas de la firma El Ganso , cuyo logotipo es claramente visible tanto en la sudadera como en el gorro de lana durante todo el metraje, con la publicidad que esto acarrea .

Para muchos usuarios de redes sociales, que no se cuente con ningún niño racializado, que solo aparezcan representadas familias tradicionales o que se muestre "un Madrid para turistas, no para madrileños" también es motivo de crítica. Isabel Díaz Ayuso, por el momento, no se ha pronunciado al respecto.