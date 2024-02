José Luis Ábalos no cede, se pasa al Grupo Mixto y critica a la dirección del PSOE: "No estoy acusado de nada"

El exministro de Transportes renunció este lunes como presidente de comisión en el Congreso, pero no al acta de diputado

José Luis Ábalos se ha visto salpicado por el 'caso Koldo' y el PSOE le había dado un plazo para renunciar a su acta

Francina Armengol muestra su "asco" por el caso Koldo y niega que esté afectada por corrupción

El exministro de Transportes y diputado del PSOE, José Luis Ábalos, salpicado por el ‘caso Koldo’, mantendrá su escaño en el Grupo Mixto. Sin ceder a las voces del PSOE que le pedían dejar el acto de diputado, ha recalcado que no está "acusado de nada" y, en defensa de su "honorabilidad", ha comunicado su decisión lamentando no haber contado con "el beneficio del compañerismo", criticando que no haya sido posible "establecer una reflexión" con su partido.

La decisión, que se produce después de que renunciase como presidente de comisión en el Congreso, pero manteniendo el escaño, termina de reafirmar un movimiento que no ha eludido las críticas a uno y otro lado.

"En beneficio de las propias siglas, pero también de la restitución del debate público por una senda de sosiego, --privado de la oportunidad de hallar la mejor solución compartida a la crisis política desatada hace una semana--, les quiero anunciar que, ante la necesidad de defenderme y restituir mi honor como diputado y como persona, he decidido pasar al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados, desde donde seguiré defendiendo las ideas que fundamentaron mi inicio en el activismo político", ha dicho.

José Luis Ábalos y las palabras del PSOE por su "responsabilidad política" en el caso Koldo

La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista decidió precisamente ayer "por unanimidad" solicitar al exministro la entrega de su acta al Grupo Socialista, según anunciaba la portavoz del PSOE, Esther Peña, que señaló que esperaba que lo hiciese en "las próximas 24 horas", tal como le comunicaron.

Previamente, José Luis Ábalos había dejado la decisión de su posible dimisión en manos de la organización, recalcando su inocencia en el 'caso Koldo': "Pensaré la dimisión con mi partido, no porque me lo pida el PP. No estoy acusado de nada", dijo.

En su reunión, en esa decisión unánime el PSOE estimó que "sí existe una responsabilidad política" por parte del exministro, pese a que "no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación"

"No nos sentimos jueces, no somos fiscales, no juzgamos, pero, a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política", manifestaba Esther Peña.

A este respecto, la portavoz socialista aseguraba que "varias" personas del partido habían hablado con Ábalos en los últimos días, sin dar nombres concretos, añadiendo que la decisión sobre la entrega del acta la tenía que tomar el propio diputado.

"No tengo ninguna duda de que José Luis Ábalos actuará en consecuencia por este bien mayor que es el PSOE y, además, porque creo que en este caso la apariencia también nos viene bien", señalaba, asegurando que el exministro es un ejemplo de "ortodoxia de partido, compromiso y respeto a la historia" de la formación y recalcando el compromiso del PSOE contra la corrupción.

En este sentido, los socialistas advertían a Ábalos que si no renunciaba a su acta de diputado sería expulsado del grupo parlamentario, teniendo que formar parte del grupo mixto junto a UPN, Coalición Canaria, BNG y Podemos.

Ahora, a la espera de un comunicado, la SER avanza que el exministro mantendrá su escaño en esa posición; con el grupo mixto.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.