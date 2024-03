Isabel Díaz Ayuso, sobre las acusaciones contra su pareja: "No es él el que debe a Hacienda, Hacienda le debe 600.000 euros"

"De hecho no está comprado, como hacen tantos políticos socialistas, con billetes en rulos, que es como hemos visto algunas de las cuestiones de esa trama que afecta al PSOE, de manera coordinada entre tanta gente, como por ejemplo se ha visto en Benidorm. Y, a diferencia de tantos políticos de este país, --presidentes, secretarios de Estado, altos cargos o ministros, a mí los ciudadanos no me pagan la vivienda, ni la peluquería, ni como al señor Sánchez los transportes, ni el jardinero, ni la limpieza, ni todo lo que a él y a su familia le pagan y a tantos ministros también. A mí no, a mí no me lo paga ninguno". “Y el piso oficial de Montero, si está pagado con algo es con el dinero de esa corrupción que les mantiene en el poder. Si no, todos estarían en su casa, y pagándose su domicilio como hacemos los demás, así que no somos todos iguales", ha asegurado.