Pedro Sánchez cancela toda su agenda: no acompañará a Salvador Illa abriendo la campaña de las elecciones catalanas

Pedro Sánchez va a reflexionar sobre su futuro en el Gobierno de España como ha confirmado en una carta a la ciudadanía. El presidente del Ejecutivo ha comunidado que el lunes anunciará su decisión sobre si seguirá al mando tras unos días para pensar sobre todo lo que está suceciendo. Sánchez ha cancelado su agenda política y no acudirá a los actos que tenía previstos para estos días.

Este jueves, Pedro Sánchez iba a acompañar a Salvador Illa en el inicio de campaña para las elecciones catalanas que se celebran el próximo 12 de mayo, pero el presidente del Gobierno no acudirá para pensar sobre su continuidad en el Ejecutivo. Además, también tenía confirmada su presencia este domingo en un mitin.

EL PSOE había anunciado en su página web que este jueves por la tarde, Sánchez estaría junto a Salvador Illa para dar el pistoletazo de salida a las elecciones catalanas. "A las 19:00 horas, el Primer Secretario del PSC y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, la alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, y el secretario General del PSOE y Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, intervendrán en el acto de inicio de campaña que tendrá lugar en Sabadell (Feria Sabadell, Plaza de la Sardana 7)", decían. Algo que no ocurrirá tras el anuncio del presidente del Gobierno de paralizar su agenda hasta el lunes.

No era la única previsión que tenía en su agenda y también iba a estar presente en un mitín junto al candidato socialista este domingo de cara al 12M. Las elecciones en Cataluña se presentaban como clave para el futuro en el Gobierno de Sánchez, pero el presidente del Ejecutivo no tendrá ninguna aparición pública hasta que el lunes anuncie si sigue al frente del Gobierno o no.