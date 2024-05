¿Volverá a pisar España Milei? ¿Hasta dónde puede llegar la tensión diplomática? ¿Afectará a las empresas?

Sí fue permanente en 2012 en Damasco , junto a socios europeos, por la represión de Bashar el Asad . No ha vuelto a haber embajador allí. Otro caso: 1980.

El Gobierno, ante la falta de disculpas de Milei, no quiere ceder y valora una gama de medidas amplia. Tras los últimos insultos de Milei, que ya ha calificado de disparate todo lo sucedido, no se descarta nada. Cada día tiene su afán, según fuentes diplomáticas. Está la posibilidad de declarar a Javier Milei persona Non Grata o impedir la visita que tiene previsto hacer el presidente argentino a España el 21 de junio.