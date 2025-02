Rayco iba a ser el nuevo presidente del club en el mes de marzo en sustitución de Paulino Rivero

'El Programa de Ana Rosa muestra en exclusiva el audio clave en el caso del exdirectivo del Tenerife Rayco García

Detenido el segundo máximo accionista del Tenerife, Rayco García, por un presunto caso de violencia de género

Este viernes 14 de febrero, 'El Programa de Ana Rosa' ha tenido acceso en exclusiva a un audio realmente revelador en el caso del directivo del Tenerife y que corresponde a un día en el que Rayco García, denunciado por coacciones, toca el telefonillo de la víctima para presuntamente obligarla a bajar de su casa e ir juntos a abortar.

Cuando ella le asegura que no se encuentra bien, su tono se vuelve más fuerte: "Me lo estás haciendo pasar mal. Me lo estás haciendo pasar muy mal. Me voy a volver loco aquí abajo. Me lo estás haciendo pasar muy mal. Muy mal".

Aunque la víctima repite que se encuentra "mareada", Rayco García insiste para que baje: "Eres muy egoísta. Eres muy mala persona con lo que estás haciendo. Quedamos en que ibas a hacer esto y a finalizar con esto. Me da igual si estás mareada. Yo también estoy mareado. Te estoy pidiendo por favor. No me hagas esto, te lo pido por favor. La voy a empezar a liar, te juro que la voy a empezar a liar. Que no quiero, no quero tener un hijo".

Ante su insistencia, ella responde: "¿Pero que no te importa cómo estoy? ¿No te importa cómo estoy? Que estoy vomitando, que no me puedo mover. Que estoy mareada, Rayco, por favor. Estoy mareada, déjame, por favor. Que no he dormido nada, déjame. Déjame".

Lejos de ceder, Rayco continúa presionando a su víctima: "Que me da igual. Estoy abajo en la recepción, me está mirando todo el mundo. Que bajes abajo, por favor. Que no quiero, que no quiero, que no quiero tener un hijo", dice antes de colgar el telefonillo.

El caso se encuentra bajo secreto de sumario

El segundo máximo accionista del CD Tenerife, Rayco García, fue detenido en la tarde de este miércoles por un presunto delito vinculado a la violencia de género, confirman fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.