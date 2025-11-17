Nuria Morán 17 NOV 2025 - 11:02h.

¿Quién paga el helicóptero de la escapada de fin de semana de Pedro Sánchez y su mujer?

Dos años de la investidura de Pedro Sánchez como presidente: celebra que no han dejado de trabajar "para mejorar la vida de la gente de a pie"

Compartir







Como muchas parejas, Pedro Sánchez y Begoña Gómez han hecho una escapada romántica este fin de semana. Según publica 'Ok Diario', el presidente del Gobierno y su mujer habrían pasado unos día en el Parador de Artíes (Lérida), cerca de Baqueira Beret.

Hasta aquí todo normal, la polémica surge debido al medio de transporte que habrían elegido el presidente y su mujer: el helicóptero. La duda planteada es quién paga este gasto, que podría ascender a 2.500 euros la hora.

El precio del helicóptero en el que viajaron Pedro Sánchez y su mujer podría superar los 2.500 euros la hora

Según hemos podido saber en 'El Programa de Ana Rosa', se trataría de un Airbus Helicopters EC130 B4 con capacidad para seis personas, una autonomía de hasta 600 kilómetros y una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora.

Este helicóptero es muy similar al que Pedro Sánchez usó en el año 2016 cuando era Secretario General del PSOE. En aquella ocasión, el helicóptero pertenecía a la empresa HeliAstur y lo usaron para ir a comer a León.

En el Parador de Arties, la pareja se alojó en una suite que cuesta unos 500 euros la noche, en régimen de alojamiento y desayuno. La pareja, incluso habría pedido al gerente del alojamiento que les llevasen a la habitación una jarra de café , otra de leche de arroz y unas almendras.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Más tarde, ambos habrían bajado a desayunar al restaurante junto a otra pareja de amigos que no ha sido identificada. Para preservar su intimidad, habría sido separados del resto de comensales con un biombo.