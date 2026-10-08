Desde Ferraz lamentan que "una vez más" se utilice la figura de Begoña Gómez para la difusión de "un bulo".

El BOE publica las subvenciones que recibirán los partidos por las elecciones del 29N: 21.167 euros por escaño y 0,81 por voto en el Congreso

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El PSOE ha acusado este jueves a la derecha de "difundir un bulo" sobre la posibilidad de incorporar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a las listas del partido para las elecciones generales del 29 de noviembre, según han informado a Europa Press fuentes socialistas.

Desde Ferraz lamentan que "una vez más" se utilice la figura de Begoña Gómez para la difusión de "un bulo", en esta ocasión sobre la posibilidad de incorporarla a las listas del PSOE para estas elecciones generales.

Precisamente preguntada por esta cuestión en una entrevista en 'RNE', la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha querido mostrar su respaldo a Begoña Gómez lanzando su "máxima empatía, solidaridad y admiración a pesar de esa campaña de acoso tan insoportable que lleva sufriendo tantos años".

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, pese a todo, ha eludido responder hoy sobre si la mujer del presidente del Ejecutivo, Begoña Gómez, podría ir en las listas del PSOE a las elecciones generales del 29 de noviembre. En este sentido ha precisado que ni confirma, ni desmiente, por que no la corresponde. Tampoco ha desvelado si ella misma irá en las listas a los comicios del 29 de noviembre. A este respecto, ha precisado que se está trabajando internamente en el PSOE sobre las listas y desconoce "cuál puede ser la composición".