Los hijos de los españoles nacionalizados por la ley de nietos que vivan en el extranjero podrán votar el 29-N

El Gobierno celebra la decisión del Supremo y afea al PP que use los mismos argumentos que Trump

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El Tribunal Supremo ha rechazado extender la suspensión del derecho a voto en las próximas elecciones del 29-N a los hijos e hijas de quienes obtuvieron la nacionalidad española a través de la ley de nietos, que afecta a unas 190.000 personas, según han informado a EFE fuentes jurídicas. Los magistrados han descartado la petición cautelar de Iustitia Europa y Vox.

Los hijos de los españoles nacionalizados por la ley de nietos que vivan en el extranjero podrán votar el 29-N a diferencia de sus padres, nacionalizados esta norma y a quienes el Supremo suspendió cautelarmente el derecho a voto salvo que acreditasen que son descendientes de exiliados.

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El tribunal ha rechazado las alegaciones de varias asociaciones y particulares que solicitaron reconsiderar la suspensión cautelar del derecho a voto de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ -en torno a 163.000 personas-, por lo que la negativa a que estos acudan a las urnas continúa vigente.

El Gobierno aplaude la decisión del Supremo

El Gobierno celebra la decisión del Tribunal Supremo de denegar la suspensión del derecho a voto de los españoles y españolas hijos de personas nacionalizadas, gracias a las leyes de memoria aprobadas en el Congreso, en línea con lo solicitado por la Abogacía del Estado.

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El Ejecutivo, sin embargo, lamentan que "este razonamiento no se haya aplicado a las españolas y españoles que obtuvieron la nacionalidad en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, aunque espera que la decisión definitiva acabe amparando sus derechos".

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Según estas fuentes, la decisión del Alto Tribunal supone "un freno a la estrategia de las organizaciones ultraderechistas (Vox y Iustitia Europa) de suprimir derechos fundamentales de manera progresiva y masiva y arrojar dudas sobre el resultado electoral por si la derecha y la ultraderecha no alcanzan la mayoría que desean".

El Gobierno afea a la oposición que se apoyen en "una estrategia usada por la ultraderecha en todo el mundo", que la usó "hace apenas unos días usó Donald Trump pidiendo que no se contabilizaran los votos de 20.000 personas a quienes consideraba 'no ciudadanos' para cuestionar por anticipado el resultado de las elecciones".

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También lamenta "la deriva antisistema de la derecha, que en estos comicios se ha dedicado a arrojar dudas sobre un sistema electoral que es de los más garantistas del mundo. Y lo ha hecho con el voto de españoles residentes en el extranjero, el voto por correo o el DNI electrónico".