Pedro Sánchez anuncia que el Gobierno amplía la protección social a más de 760.000 familias con 820 millones al año

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El Gobierno aprueba este martes un real decreto-ley para ampliar la protección de las familias monomarentales, las numerosas con pocos recursos y las de personas con discapacidad, que estima beneficiará a más de 760.000 hogares, a cerca de tres millones de personas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que la medida, dotada con una partida de 820 millones de euros al año e impulsada por el ministerio de Pablo Bustinduy, "es un paso de justicia para quienes cada día lo dan todo por sus hijos e hijas".

"Criar sola no debería significar hacerlo sin apoyo. Hoy aprobamos en el Consejo de Ministros un real decreto-ley para reconocer a las familias monomarentales y monoparentales y reforzar su protección social", señala Sánchez en X.

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Por su parte, Bustinduy destaca que se trata de uno de los grandes objetivos de la legislatura: "Una ley de protección social para las familias monomarentales (¡por fin un título oficial propio!), las numerosas con pocos recursos, y las de personas con discapacidad. Lo conseguimos", celebra en sus redes sociales.

Así funciona la norma

La norma supone crear un título para las familias monomarentales, de forma que se reconoce su "especial vulnerabilidad" y garantiza una "protección específica", además de concederse los beneficios de las familias numerosas a las monoparentales con dos hijos.

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La norma supone ayudas para las familias monoparentales, también conocidas como monomarentales ya que, en España, más del 80% de estas familias (aquellas con solo una persona progenitora) son mujeres. Por ello, desde el Ministerio se ha querido poner el foco en ellas, incluyendo medidas específicas de apoyo y protección, "al ser las que tienen mayor riesgo de pobreza y exclusión social".

En este sentido, el Ministerio ha recordado que la última Encuesta de Condiciones de Vida (INE, 2025), los hogares integrados por una persona adulta con hijos o hijas presentan una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) del 50,6 %, casi el doble que el conjunto de la población (25,7 %).

Por ello, el real decreto-ley establece qué unidades familiares pueden ser consideradas como monoparentales o monomarentales, incluyendo no solo a quienes crían en solitario, sino también determinadas situaciones de guardia exclusiva, violencia de género o ausencia prolongada de uno de los progenitores.

El objetivo es superar la actual fragmentación normativa y garantizar un reconocimiento homogéneo en todo el territorio nacional. Por tanto, esta normativa crea un título oficial para familias monomarentales que reconozca su especial vulnerabilidad y que garantice una protección específica. Esta acreditación será válida ante cualquier administración o entidad pública o privada y permitirá acreditar esta condición para optar a los beneficios asociados en cualquier parte de España que consistirán en acceso prioritario a beneficios, ayudas y medidas de apoyo públicas; a medidas específicas en empleo, vivienda pública, conciliación y protección social; o a exenciones y bonificaciones de las administraciones públicas.

Además, la nueva norma supone, que las familias monomarentales con dos o más hijos vean equiparados los beneficios de su título al que tienen las familias numerosas, al considerar que las personas progenitoras con más de un hijo a cargo asumen mayores responsabilidades de crianza y cuidados.

Beneficios

Esto significa que, por ejemplo, una madre sola con dos hijos menores de edad y unos ingresos netos de 24.000 euros al año podrá deducirse 100 euros al mes al ser reconocida como familia numerosa, lo que equivale a tener 1.200 euros al año en deducciones fiscales con los que poder disponer de recursos adicionales para alimentación, ropa, material escolar o transporte. Asimismo, esta equiparación se traducirá en descuentos importantes en transporte público o mayor acceso a becas, entre otras medidas, tal y como disfrutan las familias con un título de numerosa.

El real decreto-ley otorga también los beneficios de las familias numerosas a aquellas familias con dos hijos en los que una persona progenitora (padre o madre) tenga una discapacidad igual o superior al 33%. Y en el caso de las familias monomarentales en las que la persona progenitora tiene una discapacidad y dos hijos tendrán consideración de familia numerosa especial.

Esta medida reconoce que la discapacidad en el hogar genera un mayor coste económico y aquellas familias con esta situación que puedan acceder ahora al título de familia numerosa, podrán deducirse unos 1.200 euros al año. Se amplía la categoría especial del título de familia numerosa

Este real decreto-ley supone también una ampliación de la categoría especial del título de familia numerosa. Hasta ahora se concedía a las familias con cinco hijos o más, y, con la entrada en vigor de esta nueva norma, se hace extensible a las familias con cuatro hijos o más.

Igualmente, las familias que tengan tres hijos y bajos recursos económicos podrán acceder a la categoría especial del título de familia numerosa. Esto significa que se extiende a familias con tres hijos y una renta por miembro inferior al 150% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Esto se traduce en que, por ejemplo, una familia con tres hijos y unos ingresos netos de 36.000 euros al año podría deducirse 1.200 euros al año con la consideración de familia numerosa de categoría especial, lo que supone disponer de 100 euros más mensuales para poder adquirir suministros básicos.

La norma amplía también la protección del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos para dar respuesta a las situaciones en las que se produce un incumplimiento de las pensiones alimenticias reconocidas judicialmente. Ahora, los anticipos con cargo al Fondo de Garantía de pago de Alimentos cubrirán los impagos de la pensión mientras los hijos sean menores de edad, o mayores de edad con una discapacidad reconocida igual o superior al 65 % o que se encuentren en situación de dependencia.

En paralelo, la reforma actualiza las condiciones de acceso y contempla un procedimiento de urgencia para las unidades familiares que acrediten una situación de especial necesidad económica o sean víctimas de violencia de género. El objetivo es que los menores y las personas dependientes sufran las consecuencias económicas de los incumplimientos de las obligaciones alimenticias por parte de uno de sus progenitores.

Por ello, la norma contempla medidas específicas de formación, empleabilidad e inserción sociolaboral, acceso prioritario a políticas y recursos de conciliación y corresponsabilidad en los cuidados o exenciones y bonificaciones en tasas y precios públicos de transporte, servicios sociales, culturales, deportivos y ocio.

El texto contempla, asimismo, una protección reforzada para las mujeres víctimas de violencia de género o violencia sexual que afrontan solas la crianza de sus hijos, dando respuesta a las necesidades de hogares más vulnerables.