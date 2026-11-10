Pedro Sánchez ha explicado que nunca acude a eventos religiosos

Los reyes asisten este martes al funeral de la Catedral de Toledo que estará presidido por el Cristo de Urda

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Pedro Sánchez no estará entre los asistentes a la misa funeral este martes en la catedral de Toledo que acogerá a las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Urda al que ya han confirmado su asistencia los Reyes. El presidente del Gobierno ha explicado por qué no acudirá: "Nunca he ido a oficios religiosos que respeto profundamente".

A la ceremonia religiosa, que presidirá el arzobispo toledano Francisco Cerro Chaves y programada a partir de las 19.00, sí estarán presentes vicepresidente del Gobierno Carlos Cuerpo, el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo y otros representantes de la oposición.

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El Rey Felipe VI y la reina Letizia también asistirán este martes en la Catedral de Toledo a la misa funeral por la memoria de las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre. Estarán acompañados por el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, exalcaldesa de Toledo.

La misa está dedicada a las 69 víctimas y el altar estará rodeado por 69 velas encendidas, que las representan, según ha avanzado la archidiócesis en su página web . La ceremonia religiosa no es un funeral de Estado de carácter laico, que se hará en los próximos días y esta es la razón por la que no acudirá el presidente del Ejecutivo. "Nunca he ido a oficios religiosos que respeto profundamente. No lo he hecho nunca", ha explicado Sánchez en la Séptima.

El presidente del Gobierno tampoco acudió al funeral en Huelva por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y también argumentó que no acudía por tratarse de un evento religioso.

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Hasta la catedral de Toledo ha sido trasladada la talla del Cristo de la Vera-Cruz de Urda, que desde 1596 que la imagen no se había movido de su localidad, excepto cuando fue restaurada en Valencia tras la Guerra Civil.