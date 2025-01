Por qué nos cuesta tanto hacer nuevas amistades a partir de los 50

Según un estudio reciente de OnePoll realizado a partir de encuestar a más de 2.000 personas, después de los 23 años establecer nuevas amistades es significativamente más complicado . Esta conclusión refuerza esa idea de que uno hace amigos solo en la juventud o en la infancia, aunque esto no tendría por qué ser así. Sin embargo, hay una serie de factores sociales, psicológicos y de estilo de vida que lo explican.

Si tomamos esa cifra ideal que apunta la ciencia, los 23 años, vemos que se sitúa justo en ese punto de transición entre la etapa educativa y la vida laboral . Las oportunidades de socialización en ese momento son mayores y más frecuentes, a lo que ayuda que todavía no se ha asumido el nivel de responsabilidad que conlleva la adultez plena. A partir de ahí todo se complica. Empezando por la timidez y la disminución de interacciones sociales espontáneas . Y siguiendo por el cambio de orden de prioridades y la limitación tanto del tiempo libre como de los entornos que nos permiten generar nuevas conexiones.

Y así llegamos a la franja de los 50, cuando ya nos movemos en una amalgama de responsabilidades , obligaciones personales, frustraciones y falta de energía que complica las relaciones de amistad, llegando a debilitarse los vínculos ya existentes. Es entonces cuando la soledad asoma a la vuelta de la esquina. De hecho, el 13,4% de la población en España la padece, según una investigación del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES) de 2023.

Según el estudio 'Problems with friends in old age', de las investigadoras Rosemary Blieszner y Rebecca G. Adams, aunque el deseo de conexión existe, los obstáculos se multiplican en la edad adulta. Las oportunidades de formar nuevas amistades disminuyen. Las responsabilidades diarias apenas dejan tiempo para socializar, y la menor frecuencia en las interacciones termina conduciendo a que las relaciones e deterioren. Para colmo, el miedo al rechazo puede conducir a que muchas personas eviten iniciar conversaciones o conexiones más profundas.