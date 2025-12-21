Dieta mediterránea 2.0: lista de la compra actualizada con los 10 alimentos clave para cuidar el corazón
Hay algunos alimentos que conviene priorizar en nuestra alimentación para cuidarnos mejor
Las disfunciones más comunes en el corazón tienen consecuencias en el cerebro y la memoria
MadridLa salud es una de las preocupaciones habituales de las personas que buscan siempre sentirse bien y poder disfrutar al máximo de su vida. Para ello hay muchos aspectos que conviene tener en cuenta y uno de los más importantes es la salud del corazón, cuidar nuestra salud cardiovascular es esencial para una vida mejor, porque el corazón es el encargado de bombear sangre con oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo, haciendo que este funcione como debería.
Si queremos cuidar nuestro corazón, hay ciertas cosas que podemos hacer, empezando por el ejercicio; la actividad física es beneficiosa para nuestra salud en general, pero especialmente para la cardiovascular. También suele recomendarse cuidar nuestra salud emocional, mantener un control periódico de la tensión arterial, intentar que nuestro peso sea el adecuado, controlar los niveles de colesterol y evitar excesos de sal y azúcar. Un buen tip es no fumar o dejarlo en caso de ser fumador.
Además de todos estos consejos, otro de los aspectos más importantes que debes cuidar si queremos proteger nuestro corazón es la dieta. Apostar por alimentos naturales, frutas y verduras frescas, bajos en grasas poco saludables y ricos en proteínas de calidad. Esto parece bastante evidente, pero en ocasiones no está demasiado claro qué alimentos debemos priorizar para conseguir nuestros objetivos, estos 10 son algunos imprescindibles.
Dieta mediterránea 2.0: los 10 alimentos clave para cuidar el corazón
Señalar los beneficios de estos alimentos para el corazón no quiere decir que su consumo sea milagroso y estemos automáticamente protegidos, como hemos visto, hay muchos más aspectos que conviene tener en cuenta. Se puede potenciar el consumo de estos alimentos, pero serán mejores en el marco de una alimentación variada y equilibrada.
- Brócoli. Señalamos esta verdura en concreto porque es rica en antioxidantes, hierro, zinc, ácido fólico, calcio y vitamina K, pero lo cierto es que aumentar la ingesta de verduras en general y de hortalizas es clave.
- Fresas. Con las frutas sucede algo parecido, siempre es buena idea tomar más fruta de temporada, pero además, las fresas contienen flavonoides, que ayudan a bajar la presión arterial alta y favorecen la dilatación de las arterias.
- Nueces. Ricas en ácidos grasos omega-3, que aumentan la protección frente a enfermedades cardiovasculares, son ideales las nueces y otros frutos secos crudos.
- Legumbres. Son bajas en grasas, ayudan a controlar los niveles de colesterol y tienen proteínas de gran calidad.
- Pescado azul. Es rico en ácidos grasos omega-3, indispensables para nuestro organismo y evitan que se formen trombos.
- Cereales integrales. Son muy ricos en fibras y minerales y son mejor para el corazón si son integrales.
- Ajo. Contiene compuestos que son buenos para el corazón, además nos ayuda a dar sabor a nuestros platos y reducir el consumo de sal.
- Aceite de oliva. Su consumo, sin excesos, es muy recomendable, es rico en ácidos grasos saludables y antioxidantes.
- Yogur natural. No puede faltar en una dieta cardiosaludable porque es rico en probióticos, calcio y proteínas.
- Té verde. Es rico en polifenoles, que tienen propiedades cardiosaludables y su consumo ayuda a disminuir los altos niveles de grasa en la sangre.