Marta Egea 29 OCT 2026 - 06:45h.

Guardar objetos por si acaso puede terminar llenando armarios y cajones de cosas que rara vez se usan y aumentan la sensación de deorden en casa

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MadridUn cable que ya no carga nada, tres juegos de sábanas que rara vez se usan, cajas vacías, ropa de otras tallas o electrodomésticos que llevan años en el fondo de un armario. Muchos hogares tienen una categoría invisible de objetosque no se conservan porque sean útiles hoy, sino porque lo fueron o algún día puede que vuelvan a serlo.

Tirar algo que después podría hacer falta supone gastar dinero, buscar un sustituto o arrepentirse. El problema comienza cuando ese hipotético futuro se usa para justificar prácticamente cualquier objeto. Haciendo que los cajones y armarios de casa se llenen de “por si acaso” que no cumplen con la función para la que se conservaron.

El “por si acaso” parece una decisión práctica

Si se guarda un objeto, no habrá que enfrentarse a la posibilidad de necesitarlo después. El problema es que no todas las posibilidades futuras son igual de probables. Quizás algún día puede que hagan falta seis tarros de cristal, un cargador de móvil antiguo o veinte bolsas de papel. Pero mientras llega ese momento, todos esos objetos necesitan tener un lugar.

Este comportamiento ha sido denominado como la “trampa de algún día” por la organizadora Pamela Thomas. Esto puede pasar con vajillas extra, material para aficiones abandonadas, aparatos electrónicos o prendas que pertenecen a un estilo de vida diferente al actual o que ya no sirven.

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Cada objeto también ocupa un poco de espacio mental

El coste de conservar algo no se limita solo al espacio físico que ocupa. Cuantas más pertenencias existen, más complicado puede resultar guardar las nuevas, encontrar lo que realmente se usa y mantener despejadas las superficies. A veces el problema no es una habitación visiblemente desordenada, sino una sucesión de armarios tan llenos que cada gesto cotidiano requiere mover otras cosas.

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El psicólogo Joseph Ferrari, ha investigado sobre el desorden doméstico y define el ‘clutter’ o acumulación cotidiana como una sobreabundancia de posesiones capaz de crear espacios caóticos y desorganizados. Sus investigaciones señalan además que la percepción subjetiva importa: dos casas con una cantidad parecida de objetos pueden resultar completamente diferentes para aquellos que viven en ellas.

La sensación de “casa sin terminar”

Hay otro efecto familiar para cualquiera que haya convivido durante meses con cajas pendientes de revisar. Los objetos que no tienen un lugar claro pueden actuar como pequeños recordatorios de tareas futuras. En un estudio clásico se analizó como varias familias describían sus propios hogares. Entre las mujeres participantes, aquellas que utilizaban más expresiones relacionadas con desorden y trabajos domésticos pendientes mostraban un peor estado de ánimo y un patrón diario de cortisol distinto al de quienes describían sus casas como más restauradoras, por lo que sentir la vivienda como una lista constante de cosas por resolver puede influir en cómo se experimenta el descanso en casa.

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Muchas veces se guarda para evitar arrepentirse

Detrás de estas decisiones también puede existir un componente emocional. Deshacerse de algo implica aceptar que quizá se tomó una mala decisión al comprarlo, que una etapa terminó o que habrá que resolver el problema de otra manera si algún día se vuelve a necesitar.

La utilidad futura es, de hecho, uno de los motivos habituales para conservar objetos. La Asociación Americana de Psiquiatría señala que las personas pueden sentirse vinculadas a sus posesiones por su valor sentimental, estético o por imaginar usos futuros. Esa tendencia existe también fuera de cualquier trastorno.

Algo parecido ocurre con el dinero ya gastado. Un electrodoméstico que costó 150 euros puede resultar difícil de donar aunque lleve años sin usarse, lo que no se piensa es que guardándose tampoco se recupera esa inversión.

Prepararse no es lo mismo que conservarlo todo

Tener objetos de reserva puede ser algo sensato. Una casa necesita bombillas, medicamentos básicos, herramientas, ropa para diferentes estaciones o suministros adecuados para una emergencia. El problema no es la anticipación, sino el hacerlo sin límites.

La diferencia puede estar en asignar un espacio máximo. En lugar de guardar todas las bolsas “porque sirven”, se puede reservar solo un cajón para ello. Cuando éste se llena, no se busca un lugar más grande: se va revisando el contenido.

Los organizadores suelen aplicar un criterio parecido con duplicados, cables o utensilios varios. Por tanto, la pregunta no es tanto si algo funciona, sino de cuántos hacen falta en realidad.

La regla 20/20 puede ser una referencia

Una de las estrategias más populares entre los organizadores populares es la denominada regla 20/20: valorar la posibilidad de desprenderse de aquellos objetos que podrían sustituirse por menos de unos 20 dólares y en aproximadamente unos 20 minutos si realmente se llegaran a necesitar.

Como es lógico, esto no debería aplicarse a documentos, objetos sentimentales o artículos difíciles de encontrar. Su utilidad está en combatir la idea de que cualquier eventualidad exige conservar una reserva doméstica.

Otra alternativa consiste en guardar temporalmente los objetos dudosos en una caja con fecha. Si después de seis meses o un año nadie ha echado nada de menos, se pueden desechar.