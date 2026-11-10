Pérez Reverte se despide de su perro Sherlock tras 16 años: cómo superar el duelo por un compañero de vida

El duelo por la pérdida de un animal de compañía puede ser un proceso igual de profundo que la muerte de un ser querido

Elvira Lindo: "Los que no han tenido animales no saben el vacío que dejan"

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La emotiva despedida de Arturo Pérez-Reverte de su perro Sherlock pone palabras a un sentimiento que conocen millones de personas, ese vacío que queda cuando hay que despedirse de un animal con el que se ha compartido años de vida. "Hoy es mi último día con Sherlock, después de casi dieciséis años juntos. Dentro de unas horas, el mundo será un lugar un poco menos leal, menos divertido y menos noble", escribía el escritor y académico en X.

El mensaje del autor de 'El capitán Alatriste' conecta con una experiencia cada vez más reconocida socialmente, aunque todavía haya quien reste importancia al dolor que provoca la muerte de una mascota. Los animales han dejado de ocupar un lugar secundario en la vida doméstica para convertirse en compañeros, referentes afectivos y, en muchos casos, auténticos miembros de la familia.

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Según el avance de la primera Estadística Nacional sobre Protección Animal, difundido por el Ministerio de Derechos Sociales en junio de 2026, en España hay más de 15,17 millones de animales de compañía. Son un 14 % más que en 2021. De ellos, unos 7,56 millones son perros y 5,62 millones, gatos.

El tercer Barómetro de los Petparents en España, presentado en 2026 por AEDPAC y Hamilton, sitúa en el 53% la proporción de hogares españoles que conviven con animales de compañía. El 89% de quienes tienen mascota la considera un miembro más de la familia. En otras palabras, casi nueve de cada diez personas que comparten su hogar con un animal reconocen que ocupa un lugar familiar propio.

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Así que perder a uno puede ser una experiencia de duelo en toda regla. Se rompe una relación construida durante años, con sus códigos propios, sus horarios, sus pequeñas complicidades y una presencia que, de tan habitual, acaba formando parte de nuestra identidad.

Haber compartido quince años con un perro, como en el caso de Pérez Reverte con Sherlock, puede significar haber atravesado junto a él buena parte de la vida adulta. Y despedirse de ese compañero implica también despedirse de una etapa personal. En ese sentido, el duelo por la pérdida de un animal de compañía es un proceso igual de profundo, que conlleva el mismo sufrimiento y las mismas fases emocionales que la muerte de un ser querido.

Por qué duele tanto

Afrontar ese proceso implica ser consciente de que "el duelo que vamos a vivir va a ser proporcional al amor que teníamos por nuestro compañero peludo. Debemos darnos permiso para llorar, estar tristes y pasar por cada etapa, cada fase del proceso", nos explicaba aquí la terapeuta Laura Vidal, autora de 'Cuando ya no está'.

Es importante desterrar el pensamiento de que sentirse triste es algo negativo o fuera de lugar. Ignorar el dolor solo empeorará la situación a largo plazo. "La tristeza no es una emoción a tapar. Tiene una función positiva, de reflexión, autoanálisis y masticar lo sucedido. Necesitamos el proceso de vivir esa emoción y seguir con nuestras rutinas. Si hay que llorar se llora, no pasa nada", indicaba aquí la psicóloga Teresa Terol.

Cuando el entorno no entiende nuestro dolor

Hay una dificultad añadida que los especialistas conocen bien. La muerte de una mascota no siempre recibe el reconocimiento social que merece. 'Era solo un perro', 'ya tendrás otro' o 'al menos no era una persona' son comentarios que, aunque a veces se pronuncian con intención de consolar, pueden aumentar el aislamiento de quien está sufriendo.

"La base que como sociedad deberíamos trabajar es el respeto. Respeto por una persona que ha tenido una pérdida muy importante para ella y que está sufriendo. No cuesta nada no añadir más dolor a su dolor con frases hirientes o desafortunadas. Pongámonos en el lugar de los demás", apunta Vidal.

Al igual que en el duelo por un familiar o un amigo, es recomendable emprender un proceso de despedida. Conservar fotografías, escribir una carta, preparar un álbum o guardar su collar en un lugar especial son formas de reconocer la importancia de la relación. "Realizar rituales puede ayudar a digerir y asimilar lo que ha sucedido, desahogarse y entender que, aunque su ser amado ya no esté, esa relación basada en el amor sigue viva y le acompañará por siempre", subraya la experta.

No existen fórmulas mágicas ni plazos para superar la muerte de un compañero de vida. Tampoco conviene tomar decisiones precipitadas. Adoptar otro animal puede ser una experiencia maravillosa, pero no debería convertirse en una obligación ni en un intento de sustituir al que hemos perdido. "Se trata primero de aceptar lo sucedido, masticarlo y dejar que pase un tiempo prudencial. Cuando hay un vacío no se trata de rellenarlo necesariamente con lo mismo", aconseja Terol.

Algunas personas recuperan cierta estabilidad en unas semanas; otras necesitan meses para acostumbrarse a la ausencia. Y hay fechas, lugares o situaciones que pueden reactivar la tristeza mucho tiempo después. Pero eso no significa necesariamente que exista un problema psicológico. Sin embargo, conviene buscar ayuda profesional cuando la tristeza impide mantener las actividades cotidianas durante un periodo prolongado, aparecen síntomas intensos de ansiedad o depresión, se deterioran las relaciones personales o resulta imposible recuperar el interés por cualquier actividad.