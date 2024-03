Un profesor de 27 años es el Cristo de la Pasión Viviente de Balmaseda: "La cruz pesa 15 kilos más que yo y la llevaré durante cuatro horas"

Este profesor de primaria en la vecina localidad de Zalla (Vizcaya) compatibiliza, desde hace meses, su labor profesional con los ensayos para interpretar el personaje principal del Vía Crucis. A sus 27 años, será Jesús y para ello, ha tenido, entre otras cosas, que cambiar su aspecto físico: “No me afeito desde que hace un año me dijeron que sería Jesucristo”. El pelo largo a este vizcaíno le viene de serie, “siempre lo he llevado así”. El resto de cambios los ha experimentado más a nivel interior.