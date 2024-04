Una menor de 15 años apuñala a otra de 16 a la salida de un colegio del barrio bilbaíno Santutxu tras discutir por un chico

Tal y como señala un testigo : estaba en el portal con su novia y ha visto a dos chicas discutir . Posteriormente, el problema ha ido a mayor y se ha acercado un grupo de gente masivo , apunta. "Solamente he visto sangre, hemos intentado socorrerle". Esta fuente apunta a un problema por una pareja como detonante, "arrastraban problemas de atrás".

"No se puede estar tranquilo ni debajo de casa. Ha visto un brazo retirarse y sangre. Nos hemos acercado y hemos llamado a la ambulancia rápidamente. Se podía quedar aquí su vida. No la conocía. Es una locura. No sé que ha podido pasar", han precisado los testigos.