Maitena Berrueco 09 NOV 2026 - 12:00h.

Calculan que el ahorro sería de 1,5 millones de euros en la compra de armas

La experiencia piloto prevé la revisión, reciclaje y puesta a punto de las armas depositadas en Arkaute

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Vitoria-GasteizLas pistolas que durante el ejercicio de su profesión llevan los ertzainas en una funda, sujeta al cinturón de su uniforme acaba, cuando esos mismos agentes se jubilan, guardada en la Academia de policía de Arkaute, en Álava. Allí es donde los nuevos profesionales que se incorporan a la Policía Vasca o las policías locales de Euskadi reciben adiestramiento, y en sus instalaciones se almacenan las pistolas en desuso. Literalmente, cogiendo polvo, hay allí unas 1.500 armas a las que el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco quiere dar salida.

La idea es reciclar esas pistolas, es decir, reutilizarlas para ahorrar alrededor de 1,5 millones de euros en la compra de nuevo armamento. Para poder llevar acabo este reciclaje, el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha explicado que el fabricante de las armas las revisará y las pondrá a punto para que puedan volver a ponerse en servicio.

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La experiencia piloto que pretende dar salida a las armas que los ertzainas depositan en Arkaute una vez que cesa su actividad profesional, ha sido hecha pública durante la presentación del presupuesto del departamento de Seguridad del Gobierno Vasco en el Parlamento de Vitoria.

896 millones para 2027

En este sentido, Bingen Zupiria, ha detallado que las cuentas previstas para el año que viene, ascienden a 896 millones de euros, un 5,4 por ciento más que los 850 millones de euros de este 2026.

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La mayor partida del presupuesto se destina al gasto en personal, con un total de 674,4 millones de euros. En concreto, la Academia de Policía de Emergencias de Arkaute, contará con un presupuesto de 28,2 millones de euros, en 2027. Se prevé la ampliación de la capacidad de la Academia de Policía y Emergencias, de su zona de aparcamiento, del campo de tiro y también de la residencia para internos que dispondrá de 640 plazas.

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Por otro lado, la modernización es la segunda mayor partida de las Cuentas con 142,4 millones de euros, dinero que se invierte en la renovación de las flotas. 2029 se estima ocmo el año en el que se completará la renovación y un año después, en 2030, cuando se complete la plantilla de 8.000 ertzainas, acordada con el Estado en 2004.