La vergüenza de ser delatado: así funciona la exitosa recogida de residuos en Carballeda de Avia (Ourense)

En este ayuntamiento, los operarios de limpieza son los encargados de detectar si los contenedores contienen algún r esiduo que no les corresponde , como aparatos eléctricos, animales muertos o enseres del hogar, por ejemplo, y en caso de que así sea, lo retiran, lo fotografían y le envían la imagen al Concello para que sea el propio regidor, en colaboración con los vecinos, el que indague para saber quién lo ha depositado allí.

La vergüenza de ser delatado ha llevado al 90% de la ciudadanía de Carballeda de Avia a convertirse en verdaderos expertos del reciclaje pero, en palabras del propio regidor, Luis Milia, “aún queda un 10 por ciento de vecinos que no reciclan correctamente, echan lo que les da la gana en el contenedor”; en ellos está puesto el foco, y añade, “los propios vecinos me pidieron que tomara medidas para que esto no ocurriese”.