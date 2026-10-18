Raquel Noya A Coruña, 18 OCT 2026 - 07:30h.

Fernando Freire aprendió el oficio jugando con las agujas en la casa familiar de Arzúa y hoy figura entre las 25 mejores sastrerías de España

Su taller de Santiago, abierto por su padre en el año 1953, confecciona trajes exclusivos a medida y tiene encargos hasta enero

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“Estoy en una nube, llevo dos días recibiendo felicitaciones y llamadas de medios de comunicación”. Es lo primero que nos confiesa Fernando Freire, todavía en su asombro, cuando le preguntamos por su inclusión en la primera lista de las 25 mejores sastrerías de España de 2026, elaborada por la revista Forbes. A sus 61 años, este artesano de Arzúa (A Coruña) recibe el reconocimiento con una mezcla de sorpresa, orgullo y mucha emoción, que no disimula. Sobre todo, porque detrás de cada traje que confecciona hay una historia que comenzó mucho antes de que tuviera su propio negocio: la de un niño que creció entre telas, hilos y agujas en el taller de su padre.

“Mi padre estaría muy orgulloso”, asegura. Su retrato preside la entrada de la sastrería que Fernando abrió en 2023 en la calle Ramón Cabanillas de Santiago de Compostela. Allí, Manuel Freire sigue presente, de alguna manera, como lo ha estado durante toda la trayectoria de su hijo. Fue él quien abrió el negocio familiar en 1953 y quien le transmitió los secretos de un oficio que Fernando aprendió casi sin darse cuenta, como un juego.

De jugar con las agujas en Arzúa a entrar en la lista de Forbes

Su formación comenzó en una casa de aldea en la que el taller era una estancia más de la vivienda. “Mi madre siempre cuenta que antes de empezar a hablar ya jugaba con las agujas”, recuerda. No hubo un momento concreto en el que decidiese aprender a coser: el conocimiento fue llegando con los años, entre las enseñanzas de su padre y la observación cotidiana de su trabajo.

“Aprendí mi oficio en la aldea, me fui empapando de conocimientos sin darme cuenta, como un juego”, relata a Informativos Telecinco. Sin embargo, su recorrido profesional no se limitó al negocio familiar. Fernando trabajó durante casi 27 años como sastre en El Corte Inglés de Santiago, donde formó parte del primer grupo de empleados del establecimiento en la capital gallega.

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Fue precisamente durante esa etapa cuando tomó conciencia de hasta qué punto la manera de trabajar de su padre marcaba la diferencia: “Fue trabajando en esa gran superficie cuando me di cuenta de que mi padre hacía las cosas mucho mejor de lo que me exigían”, cuenta.

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Tras décadas trabajando por cuenta ajena, decidió, no sin miedo y con muchas dudas, dar un giro a su trayectoria. En 2023, con 58 años y el apoyo incondicional de su familia, abrió su propio taller para desarrollar su forma de entender la sastrería y mantener vivo el legado familiar. “Mucha gente me decía que estaba loco, pero confié”. Tres años después, la selección de Forbes sitúa su trabajo entre los más destacados del país.

“Estar en esa lista es un honor. Conozco a la mayoría de los integrantes y todos son grandísimos profesionales”, afirma. Lejos de interpretar la distinción como una meta, la recibe como un reconocimiento a una manera de hacer las cosas que aprendió en casa y que ha ido perfeccionando a lo largo de su carrera.

Trajes únicos que superan los límites del lujo

En el taller compostelano de Fernando Freire no se trata simplemente de elegir una tela, tomar medidas y confeccionar un traje. Cada encargo comienza con una conversación: “Es necesario conectar con el cliente”, explica, “El cliente debe creer en ti y tú en él”, concisa. Al fin y al cabo, quien acude a su sastrería está encargando una prenda que todavía no existe y que debe construirse a partir de su cuerpo, sus preferencias y su manera de vestir.

La personalización es absoluta. El artesano trabaja con prendas a medida para hombre, mujer y niño, y selecciona tejidos de altísima gama como la vicuña o el cashmere, además de materiales exclusivos y complementos que pueden elevar considerablemente el precio final.

Sus trajes parten de los 1.500 euros, aunque no hay un límite máximo. Todo depende de los tejidos elegidos, los acabados y los materiales utilizados en botones y complementos, que pueden incorporar incluso oro o diamantes. Desde Santiago, sus creaciones llegan a clientes de otros países, como México, Francia o Bulgaria y su demanda no deja de crecer.

Pero el secreto de un traje bien hecho no está únicamente en los materiales ni en las cifras que arroja una cinta métrica. Freire defiende que existen aspectos difíciles de medir que resultan determinantes para conseguir que una prenda siente como debe.

“En los trajes hay medidas no cuantificables que son mucho más importantes que las medidas exactas de la persona”, sostiene. Son apreciaciones que el sastre desarrolla con la experiencia, una especie de imagen tridimensional del cuerpo que le permite anticipar cómo caerá la tela y dónde debe ajustar cada pieza para que se amolde al cuerpo cuando está en movimiento, “no parado frente a un espejo”, detalla. Es por ello que el profesional necesita una primera cita intensa, que a veces se alarga durante toda la jornada. Todo, para conectar con la persona a la que va a vestir y lograr que ésta se sienta, por encima de todo, cómoda y elegante.

El resultado es un traje único en el mundo, con una impronta que lo distingue del resto: “Una pieza imperfecta pero con alma”, señala, “que podría distinguir entre una multitud”, asegura sin dudar. El algo inevitablemente ligado a la artesanía: cada profesional imprime su propia personalidad en las prendas que crea y Freire considera que esa huella es precisamente lo que diferencia la confección artesanal de la producción en serie: “Cada uno de nosotros dejamos una impronta en nuestras creaciones, esa es la belleza de la artesanía”.

Por eso, su objetivo no es transformar a sus clientes en alguien distinto. “No me gusta disfrazar a la gente”, resume. La idea es encontrar una forma de vestir que encaje con cada persona y que respete su identidad, sin renunciar a la elegancia ni a la calidad de los acabados.

Una artesanía con alma y futuro

La demanda de trabajo es tan elevada que Fernando Freire ya está dando citas para encargos cuya entrega se sitúa a partir de enero. “Estoy rechazando trabajos por falta de tiempo”, reconoce. Aunque su clientela pertenece a un sector reducido de la población, asegura que no consigue atender todos los pedidos que recibe.

A su juicio, el problema no es la falta de interés por la sastrería a medida, sino la escasez de profesionales capaces de mantener vivo el oficio. “Hay mucha demanda, pero muy poca mano de obra”, señala. Entre sus clientes hay perfiles muy diferentes, desde quienes buscan una prenda totalmente personalizada hasta auténticos apasionados de la indumentaria. Entre ellos destaca un cliente de 99 años al que define como un “sibarita del vestir”.

Su taller es, además, el único registrado como sastrería en Artesanía de Galicia, una distinción que refuerza el carácter artesanal de su actividad. Para Freire, la clave está en no perder de vista aquello que hace especial cada creación, incluso cuando la perfección industrial parece imponerse en el mercado. Una filosofía que resume también en la manera de trabajar de su equipo: “Hacemos prendas únicas hechas con las manos, pero también con cabeza y, sobre todo, con corazón”.

La inclusión en la lista de Forbes reconoce esa apuesta por la confección personalizada, el conocimiento técnico y la atención al detalle. Sin embargo, cuando se le pregunta por el futuro, Fernando Freire no habla de ampliar el negocio ni de multiplicar la producción. Su deseo es mucho más cercano a la historia que le ha llevado hasta aquí: encontrar a alguien que pueda continuar el legado que recibió de su padre.

“Es un oficio centenario y un oficio de futuro”, afirma. Un futuro que, para este sastre gallego, pasa por transmitir a nuevas generaciones una forma de trabajar que comenzó en una humilde casa de aldea de Arzúa y que hoy viste a clientes dentro y fuera de España.