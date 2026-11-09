Iván Sevilla 09 NOV 2026 - 07:30h.

Los expedientes más antiguos datan de 1968, mientras que los más recientes llegan hasta el año 2015

La mayoría de archivos se corresponden con juicios de faltas y otros con recursos o diligencias previas de los casos

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Santiago de CompostelaMás de medio millón de expedientes, con algunos que tienen ya hasta 50 años de antigüedad, serán retirados de dependencias judiciales para descongestionar los juzgados en Galicia.

Así lo anunció recientemente la Junta de Expurgación de la Documentación Judicial, según dio a conocer la Xunta el 1 de noviembre tras publicarlo en el Diario Oficial de Galicia.

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La eliminación de los archivos fue acordada en una reunión del 15 de septiembre con el principal objetivo de liberar espacio en las instalaciones de los edificios de los tribunales donde se almacenan.

En total y concretamente, el expurgo afectará a 513.131 documentos que, en su mayoría, se corresponden con juicios de faltas ya pasados hace tiempo. Otros se vinculan con recursos de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Los documentos más antiguos datan de 1968

También están los expedientes relacionados con diversos procedimientos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Lugo y series documentales que recopilan diligencias previas en variedad de juzgados gallegos.

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Entre ellos, los de Betanzos y Ferrol en la provincia de A Coruña; Lugo, Vilalba, Monforte de Lemos y Chantada, en Lugo; Caldas de Reis, A Estrada, Pontevedra, Tui y Vigo, en Pontevedra; y Bande, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Ourense, A Pobra de Trives y Verín, en Ourense.

Igualmente, hay recursos de apelación presentados contra procedimientos de faltas, contra autos y contra sentencias penitenciarias o civiles en la Audiencia de Pontevedra y Ourense.

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Los archivos más viejos del listado de expurgación datan de 1968, mientras que los más recientes llegan hasta el año 2015. Este tipo de procesos de eliminación se realiza de forma periódica, pero esta vez es muy masivo.

Plazo de dos meses para recuperarlos con solicitud

Una vez que cumplen con los plazos legales de su conservación, se pueden destruir controladamente los expedientes que no sean clasificados por su valor histórico o de memoria democrática.

Esos últimos sí que se conservan en archivos oficiales. Acerca de los demás, como los que se han anunciado ahora que desaparecerán, quienes deseen recuperarlos, pueden solicitarlo en un plazo de dos meses.

Las personas que los presentaron en su día en un proceso judicial o para obtener testimonio y certificación de las actuaciones pueden pedirlo por escrito ante la Secretaría de la Junta de Expurgación.