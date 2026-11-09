Los zorros encuentran un nuevo territorio seguro en Lugo: visitan cada noche los puertos de Burela y Morás

Raquel Noya Lugo, 09 NOV 2026 - 14:30h.

Al menos tres ejemplares merodean habitualmente por los puertos de Burela y Morás, donde buscan alimento entre las escolleras pese a la presencia de pescadores

Los animales mantienen cierta distancia con las personas, pero ya no huyen de su presencia y aprovechan los restos de pescado y la abundancia de roedores para alimentarse

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La noche de pesca en algunos puertos de A Mariña lucense tiene ahora unos visitantes inesperados y poco comunes en zonas de mar. Varios zorros se han acostumbrado a merodear por las instalaciones portuarias de Burela y Morás (Xove), donde aparecen prácticamente cada noche mientras los pescadores pasan las horas con sus cañas. Su presencia ya no sorprende tanto a quienes frecuentan estos lugares, aunque sigue despertando curiosidad.

Al menos un ejemplar visita habitualmente el puerto de Burela y otros dos han sido vistos en el de Morás. Según apunta el diario El Progreso, los animales recorren las escolleras y se acercan a las zonas donde pueden encontrar comida. Lo llamativo es que no parecen especialmente incómodos por la presencia de personas. Mantienen cierta distancia, pero tampoco huyen inmediatamente cuando detectan a los pescadores.

En Burela, uno de los socios de la Asociación de Pesca Recreativa ha conseguido grabar a uno de estos animales durante una de sus visitas nocturnas. Gloria González, secretaria de la entidad, cuenta que su presencia se ha convertido casi en una rutina: “Tenemos un amigo nuevo que nos visita todas las noches”.

Restos de pescado y ratas, entre sus posibles alimentos

La explicación de estas visitas podría estar en la facilidad para conseguir alimento. Los puertos ofrecen a los zorros distintas oportunidades para alimentarse, desde restos de pescado y pequeños animales hasta roedores que encuentran entre las piedras de las escolleras.

“Probablemente cace también alguna rata en la escollera, porque hay bastantes”, apunta Gloria González. Se trata de animales oportunistas, capaces de adaptarse a distintos entornos y aprovechar los recursos disponibles. Por eso, su presencia no se limita ya a los montes o a las zonas rurales: también pueden encontrar en playas, dunas y puertos un lugar adecuado para buscar comida.

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No es la primera vez que se observa este acercamiento de la fauna salvaje a espacios frecuentados por personas. Durante los confinamientos de la pandemia, cuando la actividad humana se redujo considerablemente, numerosos animales comenzaron a dejarse ver en lugares poco habituales y a finales de 2024, Informativos Telecinco cubrió la presencia habitual de un zorro en el restaurante del Hotal San Cibrao das Viñas, en Ourense, al que acudía cada noche, sin excepción, en torno a las nueve para “cenar” con los clientes y empleados.

En A Mariña, además, todavía recuerdan el caso de un zorro que llegó a instalarse en la playa de Altar, en Barreiros. El animal tenía una pata herida y algunos bañistas llegaron a darle comida junto a la escollera. Finalmente, tuvo que ser retirado del arenal, entre otros motivos porque la playa es una zona de reproducción de la píllara das dunas, un ave protegida.

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¿Se están acostumbrando los zorros a los humanos?

La cercanía de estos animales también ha despertado el interés de la comunidad científica. Un estudio reciente de investigadores de la Universidad de Cornell, en Nueva York, analizó las diferencias cerebrales entre zorros domesticados, agresivos y salvajes para comprender qué mecanismos intervienen en sus comportamientos.

La investigación se centró, entre otras cuestiones, en los cambios que pueden producirse al seleccionar durante generaciones ejemplares más sociables. Los científicos identificaron diferencias en el hipotálamo ventromedial, una región cerebral relacionada con la regulación de distintos comportamientos.

En cualquier caso, que los zorros de Burela y Morás se acerquen a los pescadores no significa necesariamente que estén domesticados. Su comportamiento puede responder simplemente a la adaptación a un entorno en el que encuentran alimento con facilidad y en el que la presencia humana no representa una amenaza inmediata.