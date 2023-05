El concierto contará con actuaciones de bailarines, apoyo de puesta de escena y efectos especiales situados en el jardín este del castillo, pero algunos artistas han rechazado acudir a este concierto por diversos motivos: ¿qué artistas no acudirán pese a la invitación?

Medios locales señalan que algunos de los artistas no querrían participar en la ceremonia para evitar ser vinculados con la monarquía británica en un momento en el que la casa real ha atravesado varias polémicas recientes.

Por otro lado, decenas de artistas no han dudado en aceptar la intiación de Carlos III y podremos escucharles actuar este domingo.

El cantante de ópera italiano Andrea Bocelli, el barítono bajo Sir Bryn Terfel y Freya Ridings también actuarán, al igual que la banda Take That, aunque no se espera que Robbie Williams actúe junto al resto de los miembros de su banda, ya que llevan más de 4 años sin tocar juntos.