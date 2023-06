El drama del Titán señala a OceanGate: "sus posibilidades de sobrevivir son del 1%, es una tumba en el mar"

OceanGate Expeditions, la empresa turística responsable del submarino desaparecido con cinco personas a bordo, tardó ocho horas en informar a la Guardia Costera el domingo, según desvela el DailyMail. El submarino Titán de la compañía se sumergió a las 8 de la mañana del domingo a unas 400 millas al sureste de St John's, Newfoundland. A las 9:45 a.m., una hora y 45 minutos después de la inmersión, perdió contacto con su nave nodriza, el Príncipe Polar. Pero no se informó de su desaparición a la Guardia Costera de EE. UU. hasta las 5:40 p. m., ocho horas después. La Guardia Costera de Canadá no fue alertada hasta más tarde, a las 9:13 p. m. del domingo por la noche.