La nueva ola de calor sorprende a Europa: "Lo nunca visto" en Francia y mínimas de 20 en Suiza o Alemania

Las mínimas no bajan de 20 esta semana en países como Suiza, Bélgica, Países Bajos o el sur de Alemania, que no están preparados para enfrentarse a algo así. En Roma, Nerón está incendiando de nuevo la ciudad. No mientras toca la lira, pero sí mientras vacía las fuentes. Otra vez la Ciudad Eterna se coloca al borde de los 40 grados. Hasta 16 ciudades italianas están en alerta roja. Habría que irse a Polonia, a los países bálticos o a los nórdicos si se quiere huir del calor. No hay otra.