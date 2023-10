Gérald Darmanin, ministro de Interior de Francia , ha dicho en la televisión que Benzema tiene vínculos con los Hermanos Musulmanes, considerado en el país galo un grupo terrorista pero no en España. El ministro dijo, tras las declaraciones del exdelantero del Real Madrid en las que criticaba los bombardeos de Gaza por parte del Gobierno israelí. "Todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza, que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan a mujeres ni a niños".

"Hemos cerrado más de 1.100 centros islamistas y me refiero en concreto al señor Karim Benzema que tiene vínculos notorios, como todos sabemos, con los Hermanos Musulmanes. Atacamos a una hidra que son los Hermanos Musulmanes que generan una atmósfera yihadista", dijo Gérald Darmanin en CNews apuntando al actual delantero del Al-Ittihad y exjugador del Real Madrid. El ministro del interior de Francia no presentó ninguna prueba o argumento para demostrar su afirmación sobre Benzema. En Francia no ha sido bien visto que escribiera un mensaje a favor de las víctimas de Gaza pero "nunca hiciera referencia al profesor asesinado o a las víctimas del lado de Israel".