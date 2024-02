Lo que se expresó en el comunicado difundido por Casa Real es que durante el procedimiento hospitalario por la operación de su hipertrofia "benigna" de próstata se observó "otro asunto de preocupación" que terminó por confirmarse que se trataba de "una forma de cáncer". Esta incógnita , al igual que sucedió tras la intervención abdominal de su nuera , Kate Middleton, no ha hecho más que suscitar preocupación . Y Kristina Kyriacou , la que fue secretaria de comunicación de Carlos de Inglaterra entre 2009 y 2016, parece saber el porqué.

"Tengo que decir que yo no abriría más la puerta. Han dicho que se ha encontrado una forma de cáncer, y yo personalmente no habría aconsejado ir más allá y decir qué tipo de cáncer. Creo que hay tiempo de sobra para eso", ha expresado en la mañana de este martes en el programa de la ITV 'Good Morning Britain' . "El problema es que, cuanta más información das, más especula la gente . En cuanto se sabe qué tipo de cáncer es, todo el mundo empieza a buscarlo, la gente empieza a buscar en Google y dicen: 'Conozco a alguien y le pasó esto, esto es lo que va a pasar'. Sabemos que está enfermo, que tiene un tipo de cáncer y que va a ser tratado".

Tras 17 años trabajando mano a mano con el ahora rey, Kyriacou valora como algo "muy positivo" que se haya confirmado que se trata de un cáncer "tratable". "Espero estar en lo cierto. Llegados a este punto, debemos recordar que la monarquía está intentando no convertirse en la noticia (...). Tanto la reina Isabel como el rey Carlos no quieren convertirse en noticia, sino seguir sirviendo a su público. Con el tiempo, me gustaría pensar que el rey Carlos hablará de su tratamiento...", ha alegado en esta tertulia conducida por Susanna Reid y Richard Madeley.