Los mayores atentados que ha sufrido Rusia en la era Putin

Hacía años que Rusia no sufría un ataque de esta envergadura. Hay que remontarse a la primera década del siglo con las matanzas de Beslán o el teatro Dubrovka para recordar algo parecido a lo acontecido en el Crocus City Hall. En aquel caso, obras de grupos terroristas del Cáucaso.

Los atacantes accedieron a él por entradas diferentes, armados con fusiles de asalto y vestidos con uniformes de camuflaje en un ataque claramente planificado. No han dudado en abrir fuego indiscriminadamente. En unos instantes, cundió el pánico entre los presentes que trataron de esconderse entre las butacas del teatro. Pero no había sitio seguro cuando los terroristas disparan sin cesar. La cifra de muertos ya está en varias decenas pero no para de crecer. Los que sobreviven a los primeros minutos de la masacre se apresuran a evacuar el edificio Los atacantes parece que también llevaban explosivos Y en poco tiempo el edificio comenzó a arder.