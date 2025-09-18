David Pittman, de 63 años, fue ajusticiado por el triple asesinato de la familia de su exesposa en 1990

El estado alcanza 12 ejecuciones en 2025, la cifra más alta desde que la pena de muerte volvió a aplicarse en 1976

Compartir







Las autoridades de Florida, en Estados Unidos, ejecutaron este miércoles mediante inyección letal a David Pittman, condenado por asesinar en 1990 a los padres y a la hermana de su exmujer. Con este caso, el estado rompe su récord anual de ejecuciones desde que el Tribunal Supremo restituyó la pena capital en 1976.

El preso, de 63 años, murió a las 18.12 horas (hora local) tras recibir tres fármacos: un sedante, un paralizante y un agente destinado a detener el corazón, según informó el Departamento de Correccionales de Florida.

Récord de ejecuciones en el estado

Con la muerte de Pittman, Florida suma doce ejecuciones en lo que va de 2025, y Estados Unidos alcanza 31 en total. Las cifras podrían aumentar, ya que hay al menos otras dos programadas en el estado para los próximos meses.

Un crimen brutal en 1990

Pittman fue condenado en 1991 a la pena capital por el asesinato de Clarence y Barbara Knowles y de su hija Bonnie, padres y hermana de su entonces esposa, Marie Knowles. Además, fue hallado culpable de incendio y robo vinculados al mismo suceso.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump quiere recuperar la pena de muerte en Washington para quien cometa un asesinato

Los abogados del condenado argumentaron en varias apelaciones que sufría discapacidad intelectual “grave”, pero el Tribunal Supremo de EE.UU. rechazó su último recurso el martes, dejando vía libre a la ejecución.