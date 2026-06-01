La artista drag Patti Gonia ha registrado una marca textil vinculada a su nombre artístico

La compañía considera que la existencia de productos comercializados bajo la marca Patti Gonia podría generar confusión

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La firma de ropa sostenible Patagonia ha demandado a la activista y artista drag Patti Gonia por registrar una marca textil vinculada a su nombre artístico, un alias que juega precisamente con el nombre de la célebre región sudamericana que inspira a ambas partes.

La compañía considera que la existencia de productos comercializados bajo la marca Patti Gonia podría generar confusión entre los consumidores y afectar a la identidad de la empresa. Aunque la reclamación económica es simbólica —apenas un dólar por daños—, el litigio podría tener importantes consecuencias para la activista, que se enfrenta a elevados costes legales y a la posibilidad de perder el derecho a utilizar comercialmente el nombre con el que ha construido su carrera pública.

La respuesta de Patti Gonia

La respuesta de Patti Gonia no se ha hecho esperar. La creadora de contenido, seguida por más de dos millones de personas en redes sociales, ha cuestionado públicamente la decisión de la empresa y ha movilizado a sus seguidores para pedir la retirada de la demanda. En sus mensajes, la activista se pregunta cómo una compañía que se presenta como defensora del medio ambiente puede intentar frenar, según sostiene, una iniciativa centrada precisamente en la protección de la naturaleza y la concienciación climática.

Detrás de la disputa hay años de activismo al aire libre. Patti Gonia se hizo popular combinando espectaculares rutas por montañas, parques naturales y espacios protegidos con mensajes en favor del medio ambiente y de los derechos del colectivo LGTBIQ+. Según ha explicado en varias ocasiones, el nombre nació durante un viaje de mochilera y pretendía rendir homenaje, en clave de humor, a la Patagonia y a los pueblos originarios asociados históricamente a ese territorio. Lo que empezó como un juego de palabras ha terminado ahora en los tribunales.