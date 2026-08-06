Trump se marca una simpática escena, durante su mitin electoral, que se ha vuelto viral en redes

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Los asesores de Trump tratan de revertir la imagen agresiva del presidente de EEUU, de cara a las próximas elecciones. El republicano ha protagonizado un divertido momento en la tribuna en la que subrayaba las rebajas fiscales de su gestión. Uno de los hijos pequeños de una camarera, invitada al escenario, escapó de su madre y Trump entró en acción echándose una carrerilla tras el peque, que estaba a punto de llegar al borde de la tribuna. Después, hablando con el público dijo: "No quiero que le pase como a Biden".

El presidente estadounidense, que no pierde ocasión para burlarse de su antiguo rival político, volvió a hacerlo en un mitin electoral en Las Vegas. El niño aprovechó un descuido y empezó a aproximarse rápidamente por el escenario, pero Donald Trump reaccionó con más agilidad de lo imaginado para sus años y su peso. Atrapó al peque y evitó quizá un accidente, además de exhibir un lado tierno, bastante alejado de la que habitualmente transmite.

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Trump, contra los demócratas

Los republicanos están en plena campaña electoral para los comicios de mitad de mandato y las encuestan no son del todo satisfactorias. Así aprovechó la oportunidad para la alusión al expresidente demócrata: "No quiero que le pase como a Biden", dijo en alusión a los tropiezos del exmandatario.

Trump, desde la tribuna, también criticó a la exvicepresidenta Kamala Harris, que ni está ni se le espera en estas elecciones; arremetió contra los jueces republicanos del Tribunal Supremo sobre los que no se cortó y comentó que "le gustaría despedirlos".

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Lo mejor de su discurso, sin embargo, al menos lo más viralizado en redes, ha sido el momento carrera de Trump detrás del niño. El presidente que cuando habla le salen chispas de la boca, mostró quizá su lado más infantil y gracioso.