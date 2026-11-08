Justicia para Keyla: condenado el policía que la mató en una comisaría

El asesinato ocurrió en Honduras, hace casi cinco años

Ha sido necesario repetir el juicio

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Casi cinco años después se ha hecho justicia para Keyla, la joven asesinada en una comisaría de Honduras por el policía que la custodiaba, durante en un arresto ilegal. El caso conmocionó al país, porque el crimen trató de esconderse, primero, tras un suicidio y, después, tras un homicidio involuntario, cuando la autopsia desveló que Keyla había muerto por asfixia.

El juicio se ha repetido porque Honduras está sujeto a un protocolo, dado que es el país de América Latina con más asesinatos por violencia de género y, además, en el 95% de los casos resultan impunes.

La familia de Keyla, su hermana Nancy vive en Madrid adonde vino huyendo por las amenazas para salvar su vida, su madre y hermanos, que están en Estados Unidos, han recibido la noticia con alegría y alivio, Jarol Rolando ha sido condenado a una pena que puede oscilar entre los 15 y los 20 años de cárcel. Ya está en prisión y la pena le será comunicada el próximo 19 de noviembre. Además, según nos ha explicado Nancy, se va a investigar la cadena de mando, responsable de haber intentado tapar el crimen hasta el final, con falsedades, mentiras, testigos y pruebas falsas.

En el juicio ha quedado demostrado que solo Jarol entró en la celda donde estaba Keyla y que fue el último en verla con vida. Porque llegó muerta al hospital. Que ella era una mujer joven, con planes, ganas de vivir, una enfermera entregada a sus pacientes y a sus amigos. La pelea de la familia de Keyla por un juicio justo termina, por fin, podrán descansar. La floristería que regenta Nancy, en el centro de Madrid, luce aún más bonita. En “Aletea Atelier”, así se llama la floristería en recuerdo de su hermana, se respira de otra manera, porque la memoria de Keyla Martinez ha podido descansar en paz.