El autor del tiroteo en Cracovia que dejó seis muertos y tres familiares asesinados ha muerto en el hospital

El autor del tiroteo mortal en Cracovia, un hombre de 24 años de origen polaco con ideología "ultranacionalista"

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CracoviaEl hombre de 24 años responsable del tiroteo masivo perpetrado este sábado en la plaza del Mercado Principal de Cracovia ha fallecido a primera hora de este lunes en el hospital en el que se encontraba ingresado en estado crítico, según ha informado la Policía polaca.

El agresor permanecía bajo custodia hospitalaria tras resultar herido por disparos de los agentes de Policía que lo redujeron tras la masacre, habiendo sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas de urgencia que no han podido salvar su vida.

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La masacre de Cracovia

La muerte del sospechoso se produce en el marco del segundo día de luto nacional decretado por el presidente polaco, Karol Nawrocki, y respaldado por el primer ministro, Donald Tusk, en memoria de las víctimas.

La masacre se saldó con la muerte de seis personas en la céntrica plaza cracoviana --entre ellas un ciudadano británico-- y más de una docena de heridos de diversas nacionalidades, incluidos varios efectivos policiales.

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El asesinato de sus padres y de su hermana

Paralelamente, la Fiscalía Nacional de Polonia investiga los hechos como un posible acto de terrorismo, al considerar que el ataque buscaba "intimidar gravemente a muchas personas".

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Asimismo, las autoridades atribuyen al mismo individuo el asesinato de sus padres y de su hermana, cuyos cuerpos sin vida y con impactos de bala fueron hallados por la Policía en la vivienda familiar en Ostrowiec Swietokrzyski horas después del atentado en la capital turística.

El atacante, un ciudadano polaco de unos 24 años

El ministro del Interior polaco, Marcin Kierwinski, ha revelado que el responsable de la muerte de seis personas que han fallecido tiroteadas en el centro de Cracovia era un polaco de 24 años con ideología "ultranacionalista".

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"Todo parece indicar que el responsable tenía ideas muy radicales. En su coche se han hallado varias armas (...). Disparó un arma automática y procedía de la localidad de Swietokrzyskie, es de nacionalidad polaca y nació en 2002", ha explicado Kierwinski, según recoge la prensa polaca.

Una de las hipótesis que se barajan es que consiguió el arma en la casa de sus propias padres, ya que su padre tenía permiso de armas. "También hay una investigación en la casa en la que vivía. Por motivos evidentes en estas operaciones participan unidades antiterroristas", ha relatado.

Dos policías heridos

El ministro del Interior, Waldemar Zurek, ha confirmado dos policías heridos, uno de ellos con pronóstico muy grave está siendo intervenido quirúrgicamente tras recibir tres impactos de bala. Asimismo ha denunciado ya la "enorme tragedia" de la plaza del Mercado. "Mi corazón está con las familias y seres queridos de las víctimas de esta tragedia inimaginable", ha afirmado.