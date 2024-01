El autor confeso del triple crimen de Morata de Tajuña tenía la llave de la casa en que vivían los tres hermanos

Durante este proceso, al contrario que en un primer instante, no colaboró: se negó a declarar en todo momento ; una postura totalmente diferente a la mantenida previamente, cuando confesó los crímenes .

No obstante, sobre esto último hay que tener en cuenta que lo hizo sin abogados , y por lo tanto no serviría: ahora la Guardia Civil tiene que probar los hechos; todo lo que contó.

Siendo la principal hipótesis del triple crimen un ajuste de cuentas por una deuda, ,los agentes no dudan de todo el relato, pero sí de que fueron 50.000 euros la cantidad que dejó a los hermanos, y también desconfían de su estabilidad mental.

Durante los 25 días en que se ocultó en una casa de Arganda del Rey, los vecinos no sospecharon. A un compatriota le dijo que no tenía sitio para vivir ni dinero para comer. Hay quien lo veía como alguien “simpático”, pero ahora, sobrecogidos, insisten: “Hoy no te puedes fiar de nadie”.