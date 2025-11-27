Un grupo de alumnas ha denunciado tocamientos y comentarios inapropiados del catedrático de clarinete Pedro Garbajosa

El rechazo contra el catedrático de clarinete Pedro Garbajosa, miembro del Cuadro de Honor de profesores se hizo palpable este miércoles cuando recibía una insignia como reconocimiento por sus más de 20 años de servicio en el Conservatorio de Música de Madrid. Un grupo de alumnos sacó una pancarta contra el profesor al que acusan de realizar tocamientos a las estudiantes y comentarios inapropiados.

Pedro Garbajosa, sin embargo, a pesar de los gritos en su contra, hizo como si no fuera con él, tras recoger su reconocimiento durante el evento con motivo de la festividad de Santa Cecilia, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM). Así lo ha publicado El Mundo que recoge testimonios de alumnos y profesores sobre este docente de clarinete al que el centro expedientó hace un año por quejas de varias estudiantes

Sobre Garbajosa pesan las acusaciones de tocamientos, acoso en redes sociales, así como de comportamiento impropio de un profesor, según ha contado varias de las personas que estudian o trabajan en el Conservatorio madrileño. "Todo el mundo sabe lo que pasa aquí, pero nadie hace nada", ha asegurado un profesor de este centro aludiendo a los rumores de los pasillos que rodean a Garbajosa.

El testimonio de las alumnas: "Me abrazó por detrás y me metió las manos bajo mis costillas"

Los testimonios de algunas de sus alumnas son más explícitos: "Me abrazó por detrás y metió las manos bajo mis costillas" con la justificación de que era para controlar mi respiración", asegura una chica que solicitó el cambio de profesor. No es la única que habla del comportamiento de Pedro Garbajosa: "Estás sola con él en clase, imagínate, es muy violento. La primera vez que pasó le dije que no me gustaba que me tocara, pero después de mantenerse un tiempo más distanciado volvió a hacerlo. Fue ahí cuando ya no pude más", ha contado otra al periódico El Mundo.

Otra habla de un ambiente "muy violento" en sus clases, por sus comentarios de tipo sexual, pero "también por su forma de humillarte. Cuando hacía algo bien, me decía: 'Ten cuidado, que se me empina'. Cuando hacía algo mal, me espetaba que no valía para nada, que era una mierda". Esta alumna de clarinete ha relatado que cuando le contó que iba a solicitar el cambio de profesor, Garbajosa "se puso muy agresivo" y hasta pensó en denunciarlo, pero no lo hizo "por miedo".

Pedro Garbajosa, que tambien es profesor de yogaterapia en el Conservatorio, tiene una denuncia ante la inspección educativa por acoso e insulto en redes sociales. Lo demás son quejas verbales que, según la dirección del centro, no son suficientes para una actuación más firme. "Hay un procedimiento de expediente disciplinario abierto contra él a petición del centro por falta grave o muy grave tras la denuncia de dos alumnos", según ha confirmado Consuelo de la Vega, directora del RCSMM, al periódico.

El profesor de clarinete, por su parte, también ha dado su versión y se ha definido a sí mismo como una "víctima" de "acoso laboral desde hace tres años". El docente ha presentado una denuncia contra la directora y la jefa de estudios del RCSMM y ha mostrado su rechazo absoluto a "estas acusaciones. Soy víctima de una situación injusta y de las calumnias que se están vertiendo contra mí".